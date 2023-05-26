22 и 23 мая в столичных районах Лаздинай и Юстинишкес днем среди бела дня, мужчина на велосипеде сорвал с шей пожилых женщин золотые цепочки.

Было начато расследование. На ул. Юстинишкю около магазина был замечен мужчина, похожий на подозреваемого. Увидев полицейских, он пытался уехать на велосипеде. Чуть позже подозреваемый был замечен на ул. Ригос. Там он бросил велосипед и пытался бежать.

Подозреваемого задержали на кладбище Судервес. Он, сняв с себя верхнюю одежду, прятался за памятником. Мужчина был задержан на два месяца.

По данным полиции, в последнее время участились случаи открытых грабежей и краж. У женщин среди бела дня срывали с шеи цепочки.

Полиция просит пострадавших от грабителя или очевидцев этих происшествий, связаться со стражами порядка.