В Вильнюсе был эвакуирован ТЦ Akropolis, вызывали саперов "Араса"

Полиция информировала, что в 11.32 ч. поступило сообщение о бомбе в ТЦ Akropolis.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили подозрительную сумку, был введен план "Щит".

Из ТЦ эвакуировали покупателей и работников, вызвали саперов антитеррористической группы "Арас".

Очевидцы говорят, что территория огорожена, движение остановлено. По данным очевидцев, задержан один человек. Он был задержан за то, что не подчинялся требованиям стражей порядка во время эвакуации.

Выяснилось, что сообщение об опасности было ложным. Через полчаса ТЦ продолжил свою работу.