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В Вильнюсе, на ул. Титнаго, в субботу вечером, около 20.20 ч., ДТП совершил водитель BMW X5. Он бросил авто на месте происшествия и сбежал.
В Вильнюсе BMW зацепил Toyota и съехал с дороги
© DELFI / Erikas Skardžius

Водитель Toyota Yaris рассказала, что ДТП произошли, когда BMW обгонял ее автомобиль.

Во время обгона BMW X5 зацепил переднюю часть Toyota, после чего внедорожник бросило в сторону, он врезался в бордюр (у машины повреждены передние колеса), перелетел через тротуар и врезался в деревья.

Водитель Toyota Yaris остановилась немного дальше. Она видела, как из BMW вышел молодой человек и исчез в темноте. Когда на место происшествия приехала полиция, в BMW людей не было.

Водитель Toyota не пострадала.

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