В Вильнюсе BMW врезался в светофор

По предварительным данным, сообщение о происшествии было зафиксировано в 11.50 ч.

По данным полиции, BMW врезался в столб светофора, люди в ДТП не пострадали.

Очевидцы рассказали, что водитель BMW совершил ДТП, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством.

Сообщается, что поворачивавший водитель не заметил BMW и, вероятно, испугавшись, остановился посреди перекрестка, водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, врезался в светофор.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.