В Вильнюсе BMW врезался в светофор

По предварительным данным, сообщение о происшествии было зафиксировано в 11.50 ч.
По данным полиции, BMW врезался в столб светофора, люди в ДТП не пострадали.
Очевидцы рассказали, что водитель BMW совершил ДТП, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством.
Сообщается, что поворачивавший водитель не заметил BMW и, вероятно, испугавшись, остановился посреди перекрестка, водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, врезался в светофор.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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