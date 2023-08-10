В Вильнюсе BMW врезался в два столба: от удара отвалились колеса

По Единому номеру помощи сообщили о ДТП на ул. Оленду. Оно произошло в 20.45 ч. Звонившие сказали, что автомобиль BMW врезался в два столба, потом машину развернуло и она остановилась на встречной полосе, повиснув на придорожных бордюра. Автомобиль значительно пострадал, у него отвалились колеса, от удара раскрылись подушки безопасности.