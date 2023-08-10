В Вильнюсе BMW врезался в два столба: от удара отвалились колеса

По Единому номеру помощи сообщили о ДТП на ул. Оленду. Оно произошло в 20.45 ч. Звонившие сказали, что автомобиль BMW врезался в два столба, потом машину развернуло и она остановилась на встречной полосе, повиснув на придорожных бордюра. Автомобиль значительно пострадал, у него отвалились колеса, от удара раскрылись подушки безопасности.
По словам очевидцев, около машины находились молодые люди. Когда приехала полиция, водителя около машины не было. К полицейским подошел молодой человек, который сказал, что водитель пошел попить воды.
Из-за ДТП образовался затор.
Вывоз автомобиля с места происшествия организовала полиция, водитель так и не появился.
Полиция вскоре выяснила, кто является владельцем авто.
Начато расследование. Виновнику придется возместить ущерб за снесенные столбы.