В Вильнюсе BMW сбил двоих человек, пострадавшим потребовалась помощь врачей

По предварительным данным, в 19.10 ч. поступило сообщение о том, что в ДТП пострадали два человека: мужчина и женщина. Врачи скорой увезли пострадавших в больницу.

Сообщается, что женщина получила травму позвоночника, а мужчина - травмы ноги и руки.

Водитель BMW был трезвым.

На месте происшествия работала полиция.