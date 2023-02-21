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Во вторник вечером в Вильнюсе, на ул. Калварию, автомобиль BMW сбил двоих человек.
В Вильнюсе BMW сбил двоих человек, пострадавшим потребовалась помощь врачей
© DELFI skaitytoja

По предварительным данным, в 19.10 ч. поступило сообщение о том, что в ДТП пострадали два человека: мужчина и женщина. Врачи скорой увезли пострадавших в больницу.

Сообщается, что женщина получила травму позвоночника, а мужчина - травмы ноги и руки.

Водитель BMW был трезвым.

На месте происшествия работала полиция.

В Вильнюсе BMW сбил двоих человек, пострадавшим потребовалась помощь врачей
© DELFI skaitytoja

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