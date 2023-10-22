В Вильнюсе без вести пропала несовершеннолетняя, полиция просит о помощи

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus policijos nuotr.
Vilniaus policijos nuotr.
ФОТО: DELFI montažas

В Вильнюсе без вести пропала несовершеннолетняя, полиция просит о помощи.

Полиция информирует, что из дома опеки в Вильнюсе, на ул. Лакштингалу, сбежала несовершеннолетняя Виргиния Романчик (2006 г.р.). У девушки наблюдаются расстройства.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, длинные светло-русые волосы, темные глаза, яркие черные брови. У девушки проколоты уши и нос.

На девушке была красная куртка с капюшоном, узкие джинсы, спортивные синие ботинки. У девушки синий рюкзак с бабочками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 852 716007 или 112.

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