В Вильнюсе без вести пропала несовершеннолетняя, полиция просит о помощи.

Полиция информирует, что из дома опеки в Вильнюсе, на ул. Лакштингалу, сбежала несовершеннолетняя Виргиния Романчик (2006 г.р.). У девушки наблюдаются расстройства.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, длинные светло-русые волосы, темные глаза, яркие черные брови. У девушки проколоты уши и нос.

На девушке была красная куртка с капюшоном, узкие джинсы, спортивные синие ботинки. У девушки синий рюкзак с бабочками.