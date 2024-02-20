В Вильнюсе без вести пропала несовершеннолетняя девочка

 
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ФОТО: Policija

Столичная полиция разыскивает пропавшую без вести Меду Станкявичюте (2010 г.р.).

Полиция сообщает, что 19 февраля 13-летняя девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. С ней никак не удается связаться.

Приметы: рост 1,65 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы оранжевого цвета.

На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить следователю Миндаугасу Кимутису по номеру 8 700 58 128 или 112.

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