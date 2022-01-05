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Сотрудники третьего вильнюсского комиссариата полиции разыскивают пропавшего без вести Гаудентаса Ясукайтиса (1986 г.р.). 20 декабря 2021 г. молодой человек ушел из вильнюсского дома Vilko pėdа на ул. А.Коелавичаус и пропал. С того дня никто не может с ним связаться.
В Вильнюсе без вести пропал молодой мужчина, полиция просит о помощи
© Vilniaus aps. VPK

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза синие. На мужчине была черная куртка, темные спортивные штаны, красная зимняя шапка.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, звонить следователю Виталии Ауглите по номерам 8 700 56410, 8 674 38976 или по номеру 112.

В Вильнюсе без вести пропал молодой мужчина, полиция просит о помощи
© Vilniaus aps. VPK

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