В Вильнюсе автомобиль заехал на детскую площадку

Очевидцы рассказали, что водитель Toyota заехала на детскую площадку, когда дала задний ход. Подозревалось, что водитель пьяна.

Ни полиции, ни врачам сразу не удалось проверить женщину на трезвость. Казалось, что женщина все время теряет сознание.

Врачи скорой увезли женщину в больницу. Там у нее возьмут анализ крови на содержание алкоголя в крови. Вслед за скорой в больницу уехала и полиция.

К счастью дети во время инцидента не пострадали.