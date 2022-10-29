Водитель Porsche ела пиццу в ресторане торгового центра CUP, когда увидела в окно раскачивающийся столб. Каково же было ее удивление, когда она поняла, что в столб врезался ее автомобиль.
ДТП произошло после 17 ч. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал по ул. Упес в сторону Жверинаса. По неясной причине ее водитель резко повернула вправо и врезалась в стоявший на стоянке Porsche.
После удара VW врезался в столб справа от дороги, а Porsche - слева.
Водитель VW была трезвой. В ее машине был младенец. Возможно, причиной ДТП мог стать малыш, который отвлек внимание водителя.
Водителя и ее малыша врачи скорой увезли в больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы живут меньше жителей других стран ЕС: почему?
По данным за 2021 год, вероятная продолжительность жизни...
Предупреждение: в Литве среди детей распространяется опасный наркотик
В Вильнюсском округе фиксируют рост числа детей с...
Натуралист рассказал, могут ли в Литву вернуться бурые медведи
Многие знают , что бурые медведи в Литве не обитают,...
Рейд в Вильнюсе – водитель пропил свой автомобиль Picasso
Столичная дорожная полиции проверила больше 1200...