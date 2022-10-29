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В пятницу вечером в Вильнюсе произошло странное ДТП: автомобиль Volkswagen Tiguan врезался в стоящий Porsche, а потом обе машины врезались в столбы на разных сторонах дороги.

Водитель Porsche ела пиццу в ресторане торгового центра CUP, когда увидела в окно раскачивающийся столб. Каково же было ее удивление, когда она поняла, что в столб врезался ее автомобиль.

ДТП произошло после 17 ч. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал по ул. Упес в сторону Жверинаса. По неясной причине ее водитель резко повернула вправо и врезалась в стоявший на стоянке Porsche.

После удара VW врезался в столб справа от дороги, а Porsche - слева.

Водитель VW была трезвой. В ее машине был младенец. Возможно, причиной ДТП мог стать малыш, который отвлек внимание водителя.

Водителя и ее малыша врачи скорой увезли в больницу.

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