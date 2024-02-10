В Вильнюсе автомобиль врезался в виадук: водитель скончался

9 февраля, в 22.53 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, автомобиль Toyota Auris съехал с дороги, врезался в конструкции виадука, перевернулся и загорелся.

Звонивший сказал, что в машине могут находиться люди.

Когда приехали пожарные-спасатели, машина горела открытым пламенем. Когда огонь потушили, из салона вытащили находившегося там человека. Он сильно обгорел. В автомобиле обнаружили

Врачи констатировали, что мужчина скончался.