В Вильнюсе автомобиль врезался в столб

По предварительным данным, в 16.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, произошло ДТП – водитель не справился с управлением, врезался в столб. Люди в ДТП не пострадали.
Полиция выяснила, что в столб врезался белый VW. Его водитель сказал, что уже заполнил декларацию, информировал ведомства, поэтому помощь полиции не требуется.
Выяснилось, что VW столкнулся с автомобилем BMW, а потом врезался в столб.
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