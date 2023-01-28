В Вильнюсе автомобиль врезался в столб

По предварительным данным, в 16.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, произошло ДТП – водитель не справился с управлением, врезался в столб. Люди в ДТП не пострадали.

Полиция выяснила, что в столб врезался белый VW. Его водитель сказал, что уже заполнил декларацию, информировал ведомства, поэтому помощь полиции не требуется.

Выяснилось, что VW столкнулся с автомобилем BMW, а потом врезался в столб.