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В пятницу в Вильнюсе произошло ДТП. Сообщается, что автомобиль врезался в столб.
В Вильнюсе автомобиль врезался в столб
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По предварительным данным, в 16.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, произошло ДТП – водитель не справился с управлением, врезался в столб. Люди в ДТП не пострадали.

Полиция выяснила, что в столб врезался белый VW. Его водитель сказал, что уже заполнил декларацию, информировал ведомства, поэтому помощь полиции не требуется.

Выяснилось, что VW столкнулся с автомобилем BMW, а потом врезался в столб.

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