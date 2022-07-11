В Вильнюсе автомобиль врезался в стену

По предварительным данным, в 13.18 ч. поступило сообщение о том, что в стену врезался автомобиль, вероятно, пострадал водитель.

Сообщается, что водитель не был зажат, но на автомобиль упали кирпичи, потребовалась помощь пожарных-спасателей.

Пожарные-спасатели освободили водителя из машины и передали врачам.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.