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11 июля в Вильнюсе, на ул. Панерю, автомобиль врезался в стену.
В Вильнюсе автомобиль врезался в стену
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По предварительным данным, в 13.18 ч. поступило сообщение о том, что в стену врезался автомобиль, вероятно, пострадал водитель.

Сообщается, что водитель не был зажат, но на автомобиль упали кирпичи, потребовалась помощь пожарных-спасателей.

Пожарные-спасатели освободили водителя из машины и передали врачам.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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