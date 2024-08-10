В Вильнюсе автомобиль Toyota Prius столкнулся с другими машинами и заехал на склон

В субботу после обеда в Вильнюсе столкнулись два авто Тoyota и микроавтобус Volkswagen. Виновник ДТП на Toyota Prius мчался по ул. Гележинё Вилко на высокой скорости и врезался в другой автомобиль той же марки.

После столкновения Toyota Prius еще врезалась в микроавтобус и оказалась на придорожной насыпи.

Все участники ДТП были трезвыми. Однако виновник ДТП, водитель Toyota Prius вел себя неадекватно, не предъявил документы, говорил какие-то непонятные вещи.

Врачи скорой увезли в больницу одну женщину.Мужчина старшего возраста был в шоковом состоянии, но особая помощь ему не потребовалась.