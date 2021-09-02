В Вильнюсе автомобиль столкнулся с мотоциклом

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В четверг после обеда в Вильнюсе, на ул. М.-К.Чурлёниса, столкнулись автомобиль и мотоцикл. Сообщается, что после столкновения мотоциклист неподвижно лежал на дороге.
ДТП произошло после 14 ч. Столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл.
Свидетель происшествия сказала, что мотоциклист после падения не шевелился. Однако приехавшие врачи выяснили, что мотоциклист находится в сознании.
Врачи подозревают у него перелом ноги. Мужчину увезли в больницу.
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