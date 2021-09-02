В Вильнюсе автомобиль столкнулся с мотоциклом

ДТП произошло после 14 ч. Столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл.

Свидетель происшествия сказала, что мотоциклист после падения не шевелился. Однако приехавшие врачи выяснили, что мотоциклист находится в сознании.

Врачи подозревают у него перелом ноги. Мужчину увезли в больницу.