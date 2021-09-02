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В четверг после обеда в Вильнюсе, на ул. М.-К.Чурлёниса, столкнулись автомобиль и мотоцикл. Сообщается, что после столкновения мотоциклист неподвижно лежал на дороге.
В Вильнюсе автомобиль столкнулся с мотоциклом
© DELFI / Erika Venckutė

ДТП произошло после 14 ч. Столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл.

Свидетель происшествия сказала, что мотоциклист после падения не шевелился. Однако приехавшие врачи выяснили, что мотоциклист находится в сознании.

Врачи подозревают у него перелом ноги. Мужчину увезли в больницу.

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