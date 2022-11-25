В Вильнюсе автомобиль сбил пешехода на перекрестке

Литовская служба дорожной полиции информирует, что в среду вечером, на ул. Саусё 13-осёс, пострадал пешеход. Несчастье произошло, когда 75-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla Verso выезжал со двора. Поворачивая налево, водитель зацепил переходившего через дорогу по пешеходному переходу 65-летнего мужчину. Пешеход получил травму ноги.

После полудня, в Лаздийском районе, в деревне Алексеишкес грузовой автомобиль Fiat Ducato ехал задним ходом (водитель - 76-летний мужчина) и прижал к другой машине 67-летнюю женщину.

Практически в то же время ДТП произошло в Шяуляе. На аллее Аушрос 82-летняя пассажирка готовилась выйти из неостановившегося автобуса и упала.

Около 18 ч. в деревне Саугиняй (Шяуляйский район) в дерево врезался спортивный внедорожник Kia Motors Sportage. Пострадал 36-летний водитель. Он был пьян (2,4 промилле).