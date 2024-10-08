В Вильнюсе автомобиль сбил несовершеннолетнего на электросамокате

ДТП произошло в 9.11 ч., на перекрестке ул. Озо и Гялвону.

По Единому номеру помощи позвонил водитель автомобиля Dacia и сообщил, что на пешеходном переходе он сбил ехавшего на электросамокате 15-летнего подростка. Подросток был в сознании. На место происшествия выехала полиция и скорая.

Вскоре позвонил водитель автобуса и попросил полицию поторопиться, потому что из-за ДТП через перекресток не может проехать общественный транспорт.