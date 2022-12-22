В Жирмунай, недалеко от магазина IKI, около 18 ч. заезжавший во двор автомобиль Subaru сбил мужчину с ребенком в коляске.

Водитель Subaru сказал, что он поворачивал налево перед пешеходным переходом за торговым центром. Водитель сказал, что остановился, чтобы пропустить пешеходов, а когда тронулся зацепил детскую коляску и мужчину. На мужчине была черная одежда, поэтому водитель его не заметил. Он увидел только коляску с деталями белого цвета.

Водитель уверяет, что мужчина с коляской очень быстро выбежал на дорогу, поэтому не удалось затормозить.

Очевидцы бросились на помощь пострадавшим. Они достали из коляски ребенка. По предварительным данным, и ребенок, и его отец были в сознании. У мужчины был лоб в крови, у ребенка - царапина на подбородке. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

Департамент полиции информирует, что автомобиль Subaru Outback (водитель 1975 г.р.), зацепил выбежавшего на проезжую часть пешехода (1974 г.р.) и детскую коляску с ребенком (2020 г.р.). Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.