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Во вторник в Вильнюсе автомобиль столкнулся с лосем.
В Вильнюсе автомобиль сбил лося, помощь потребовалась 10-летней девочке
© DELFI / Josvydas Elinskas

По предварительным данным, в 14.13 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль Volvo столкнулся с лосем.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел на ул. Гележинё Вилко, в сторону Молетского шосее.

В интернете люди стали делиться информацией о том, что лось лежит на первой полосе, вероятно, он мертв.

Проезжавшая мимо скорая остановилась, чтобы помочь пострадавшим. Помощь потребовалась 10-летней пассажирке Volvo.

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