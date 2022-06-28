В Вильнюсе автомобиль сбил лося, помощь потребовалась 10-летней девочке

По предварительным данным, в 14.13 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль Volvo столкнулся с лосем.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел на ул. Гележинё Вилко, в сторону Молетского шосее.

В интернете люди стали делиться информацией о том, что лось лежит на первой полосе, вероятно, он мертв.

Проезжавшая мимо скорая остановилась, чтобы помочь пострадавшим. Помощь потребовалась 10-летней пассажирке Volvo.