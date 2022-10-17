В Вильнюсе автомобиль сбил детскую коляску с ребенком

Сообщение поступило в 14.32 ч.

Сообщалось, что на пешеходном переходе в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, рядом с Национальной галереей искусств автомобиль Volvo сбил коляску с младенцем. Мать младенца не пострадала.