В Вильнюсе автомобиль сбил детскую коляску с ребенком

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По номеру Единого центра помощи поступило сообщение о пострадавшем младенце.
Сообщение поступило в 14.32 ч.
Сообщалось, что на пешеходном переходе в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, рядом с Национальной галереей искусств автомобиль Volvo сбил коляску с младенцем. Мать младенца не пострадала.
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