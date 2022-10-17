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По номеру Единого центра помощи поступило сообщение о пострадавшем младенце.
В Вильнюсе автомобиль сбил детскую коляску с ребенком
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сообщение поступило в 14.32 ч.

Сообщалось, что на пешеходном переходе в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, рядом с Национальной галереей искусств автомобиль Volvo сбил коляску с младенцем. Мать младенца не пострадала.

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