Портал tv3.lt сообщил, что ДТП произошло на ул. Улону, в 17.30 ч. Несчастье произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Выяснилось, что пострадавший - сын Эскедар Маштавичене Масаюс.
"I’m a lucky mum and God loves me (я счастливая мать, Бог меня любит) Сегодня он мне еще раз подарил моего ребенка. Мое сердце разрывается за людей, которые теряют своих детей", – заметила Маштавичене.
У мальчика (2014 г.р.) сломана рука. Полиция ведет расследование.
Ребенка сбил водитель (1988 г.р.) Toyota Yaris.
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