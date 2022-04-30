Портал tv3.lt сообщил, что ДТП произошло на ул. Улону, в 17.30 ч. Несчастье произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Выяснилось, что пострадавший - сын Эскедар Маштавичене Масаюс.

"I’m a lucky mum and God loves me (я счастливая мать, Бог меня любит) Сегодня он мне еще раз подарил моего ребенка. Мое сердце разрывается за людей, которые теряют своих детей", – заметила Маштавичене.

У мальчика (2014 г.р.) сломана рука. Полиция ведет расследование.

Ребенка сбил водитель (1988 г.р.) Toyota Yaris.