В Вильнюсе автомобиль повис на бетонном ограждении

По предварительным данным, водитель Audi парковалась. Она перепутала педали и поехала вперед, а не назад.
Днище авто повисло на бетонном заграждении, а передняя часть машины уткнулась в землю. Женщина сказала, что зимой не садилась за руль. В машине с ней находился и ее супруг.
Водитель была трезвой. Из-за ДТП она пережила стресс и ничего не хотела комментировать. Работникам техпомощи пришлось изрядно попотеть, пока они вытащили автомобиль.
На месте происшествия работали два автомобиля техпомощи. Один поднимал переднюю часть автомобиля, а другой вытаскивал его сзади.
Во время ДТП никто не пострадал.
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