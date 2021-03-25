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В четверг в столице Литвы произошло странное ДТП, во время которого водитель автомобиля Audi перепутала педали, после чего автомобиль "перескочил" через бетонное заграждение и повис на нем, сообщает портал reidasofficial.lt.
В Вильнюсе автомобиль повис на бетонном ограждении
© Facebook

По предварительным данным, водитель Audi парковалась. Она перепутала педали и поехала вперед, а не назад.

Днище авто повисло на бетонном заграждении, а передняя часть машины уткнулась в землю. Женщина сказала, что зимой не садилась за руль. В машине с ней находился и ее супруг.

Водитель была трезвой. Из-за ДТП она пережила стресс и ничего не хотела комментировать. Работникам техпомощи пришлось изрядно попотеть, пока они вытащили автомобиль.

На месте происшествия работали два автомобиля техпомощи. Один поднимал переднюю часть автомобиля, а другой вытаскивал его сзади.

Во время ДТП никто не пострадал.

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