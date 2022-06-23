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В четверг после обеда, в Вильнюсе, на ул. Шило, автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом.
В Вильнюсе автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом
© Stop kadras

О ДТП сообщили после 16 ч.

По предварительным данным, пострадал мотоциклист.

В организме водителя легковушки было больше 2 промилле.

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