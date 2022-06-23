В Вильнюсе автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом

aA
В четверг после обеда, в Вильнюсе, на ул. Шило, автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом.
О ДТП сообщили после 16 ч.
По предварительным данным, пострадал мотоциклист.
В организме водителя легковушки было больше 2 промилле.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы ответила на вопросы о калининградском транзите
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 июня...
Президент Литвы: ЕК уточнит выполнение санкций по калининградскому транзиту
Европейская комиссия (ЕК) уточнит разъяснения, как...
Министр образования о задании на экзамене по русскому языку: стыдно и обидно
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...
Глава МИД Литвы: возможные изменения по ограничению калининградского транзита - в руках ЕК
Европейская комиссия (ЕК) теоретически могла бы...