В Вильнюсе автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом

Скопировать ссылку В Вильнюсе автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом

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В четверг после обеда, в Вильнюсе, на ул. Шило, автомобиль нетрезвого водителя столкнулся с мотоциклом.