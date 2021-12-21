В Вильнюсе автомобиль несколько метров тащил по земле сбитого мужчину

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Во вторник, в 18.37 ч., в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, автомобиль сбил мужчину.
Сообщается, что автомобиль еще несколько метров протащил его по земле.
Мужчина получил травму головы, его доставили в больницу.
Водитель рассказал, что мужчина стоял за перекрестком и шатался, а потом упал, когда машина проезжала рядом с ним.
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