23 июля 2023 г. 14:47

В Вильнюсе автомобиль BMW врезался в дерево и снес кладбищенский забор

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье, около 13 ч. в Вильнюсскую полицию сообщили о ДТП.

По предварительным данным, ДТП произошло в Вильнюсе, на ул. Ажуолино. На место происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

Очевидец сказал, что автомобиль врезался в дерево.

Читательница Delfi Йовита Вежялене поделилась с порталом видео, на котором видно, что ДТП произошло около кладбища, автомобиль BMW снес кладбищенский забор.

Пожарные-спасатели обнаружили на месте ДТП значительно поврежденный автомобиль. Благодаря счастливой случайности люди в ДТП не пострадали.

Водитель был трезвым. Водитель и пассажир были неразговорчивыми. На вопрос, не превысил ли водитель скорость, пассажир рекомендовал поговорить об этом с богом.

Delfi благодарит читательницу Вежялене за видео!

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