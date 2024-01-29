В Вильнюсе автомобиль BMW врезался в дерево

 
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
В понедельник утром в Вильнюсе в дерево врезался автомобиль BMW.

Вильнюсская полиция получила информацию о ДТП в микрорайоне Лаздинай, на ул. Архитекту, в 7.31 ч.

Звонивший просил полицию установить обстоятельства ДТП. Водитель BMW указал, что он ехал по ул. Архитекту, когда со двора выехал мусоровоз.

Из-за скользкой дороги водителю BMW пришлось выбирать: столкновение с мусоровозом или растущей поблизости акацией. Мужчина выбрал дерево.

Пожарным-спасателям пришлось спилить дерево. Водитель не пострадал. Был составлен протокол о нарушении. BMW увез эвакуатор.

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