В Вильнюсе автомобиль BMW врезался в дерево

Вильнюсская полиция получила информацию о ДТП в микрорайоне Лаздинай, на ул. Архитекту, в 7.31 ч.

Звонивший просил полицию установить обстоятельства ДТП. Водитель BMW указал, что он ехал по ул. Архитекту, когда со двора выехал мусоровоз.

Из-за скользкой дороги водителю BMW пришлось выбирать: столкновение с мусоровозом или растущей поблизости акацией. Мужчина выбрал дерево.