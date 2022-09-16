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В пятницу утром в Вильнюсе, на ул. Жуирмуну, автобус сбил выбежавшего на дорогу лося.
В Вильнюсе автобус сбил выбежавшего на дорогу лося
© DELFI skaitytojas

По данным полиции, о ДТП сообщили в 6.09 ч. Звонивший сообщил, что на дорогу выбежал лось.

На место происшествия выехала полиция, врачи и работники компании Grindа. Сообщается, что животное погибло, а помощь врачей потребовалась женщине, которая упала в автобусе и поранила ногу из-за резкого торможения.

В настоящее время животные активнее мигрируют, начинается время гона. Страховые компании напоминают, что у животных нет чувства страха, поэтому водители должны проявлять бдительность и осторожность.

В Вильнюсе автобус сбил выбежавшего на дорогу лося
© DELFI skaitytojas

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