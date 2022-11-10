В Вильнюсе автобус сбил беременную женщину

О ДТП на проспекте Саванорю сообщили в 18.38 ч. Несчастье произошло на пути из Панеряй в сторону Вилкпеде.
По данным полиции, сбитая женщина лежала на дороге, но она была в сознании.
Ситуация была осложнена тем, что женщина была беременная. На месте происшествия работали врачи и полиция. Женщину увезли в больницу.
Из-за этого в сторону центра образовался затор.
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