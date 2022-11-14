В субботу, после 7 ч. утра поступило сообщение о том, что в районе Антакальнис, на заправке лежит человек. Представитель Вильнюсской станции скорой помощи Игорь Лукашев сказал, что приехавшему врачу не удалось разбудить мужчину, поэтому его перенесли в автомобиль. Тут все и началось.

"В автомобиле скорой мужчина пришел в себя, начал оказывать сопротивление, пытался вырваться. Поскольку речь идет о пациенте, его надо осмотреть, следом вышел водитель, чтобы попросить пациента подождать. Пациент толкнул водителя, тот упал и сильно ударился головой, на какое-то время лишился сознания. После этого пациент стал пинать водителя ногами. У нас есть фото, на нем видно, что голова у пострадавшего распухла, повреждения были очень серьезные. Другая наша бригада увезла водителя в Лаздинайскую больницу, после осмотра его перевезли в Жальгирисскую клинику, поскольку диагностировали трещину в челюсти. Сейчас водитель на больничном, поэтому мы не хотим спешить с его опросом. Заявление написала врач, которая была в машине с водителем", – рассказал Лукашев.

По его словам, насилие в отношении врачей и работников скорой бывает, но таких серьезных травм их работники уже давно не получали.

"Бывают разные проявления насилия, и психологическое и толкают работников, но чтобы так сильно избить - такого давно не было. Все происходило на заправке, вызвали полицию, есть видео", – сказал Лукашев, заметив, что начато расследование.