В Вильнюсе 12-летний мальчик избил одноклассницу

Полиция информировала, что 16 июня, в 16 ч., в Вильнюсе, мужчина (1984 г.р.) причинил физическую боль 12-летнему мальчику (2011 г.р.) из-за того, что мальчик побил одноклассницу. Пострадавшему ребенку назначено амбулаторное лечение.
17 июня, в 9.55 ч. в больницу была доставлена девочка (2010 г.р.). После оказания первой помощи, ей назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что девочку 16 июня, в 15.30 ч. в Вильнюсе избил одноклассник.
Начато расследование.
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