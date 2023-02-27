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В социальных сетях распространяют информацию о том, что в Вилкавишкском районе скончалась 8-классница.
В Вилкавишкском районе скончалась 8-классница
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"В нашей общине произошло печальное событие – 20 февраля скончалась 8-классница. Эта утрата потрясла всю школьную общину – учеников, их родителей, учителей", – писал директор школы.

Представитель школы выразила соболезнования близким покойной и ее друзьям.

"Напомним, что на сайте школы есть информация с телефонами бесплатных служб психологической помощи и контактами других служб, которые могут оказать помощь. Надо верить, что все вместе мы сможем пережить эту болезненную утрату, и жизнь школы вернется в привычное русло", – сказано в сообщении.

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Пресс-секретарь Мариампольской полиции сказала Delfi, что 27 февраля было получено заявление в связи со смертью девочки. Состоявшая с девочкой в близком родстве женщина указала, что врачи не выполнили свою работу.

Сообщается, что начато расследование по 229 ст. УК ЛР.

По данным полиции, 15-летняя скончалась в больнице, где находилась на лечении. Название больницы уточнят позже. Подробности пока не сообщаются, полиция собирает материалы для расследования.

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