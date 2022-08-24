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Департамент полиции сообщает, что в Вилкавишкском районе, в деревне Вирбалё место лаукай 23 августа, в 16 ч. было замечено, что памятники жертвам Холокоста замазаны белой краской.
В Вилкавишкском районе осквернен памятник жертвам Холокоста
© DELFI / Karolina Pansevič

Ведется расследование по факту осквернения памятников.

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