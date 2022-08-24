В Вилкавишкском районе осквернен памятник жертвам Холокоста

aA
Департамент полиции сообщает, что в Вилкавишкском районе, в деревне Вирбалё место лаукай 23 августа, в 16 ч. было замечено, что памятники жертвам Холокоста замазаны белой краской.
Ведется расследование по факту осквернения памятников.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты и жители Литвы выбрали самых влиятельных экономистов и предпринимателей: кто попал в список
Delfi продолжает публиковать результаты...
Спикер парламента Литвы: у нас есть план помощи жителям
Политики , которые попали в список самых популярных...
Депутат предупреждает ездящих в Беларусь литовцев: не попадитесь в ловушку
Глава парламентского комитета по нацбезопасности и...
Президент Литвы поздравил Украину с Днем независимости: мы будем с вами до победы
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...
Коронавирус в Литве: 1166 новых случаев и одна смерть
За минувшие сутки в Литве выявлено 1166 новых случаев...