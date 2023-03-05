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В департаменте полиции сообщили, что в Вилкавишкском районе обнаружен мертвый мужчина.
Naujojoje Vilnioje susidūrė 3 automobiliai: dvi sužalotas ir prispaustas moteris vadavo gelbėtojai
Naujojoje Vilnioje susidūrė 3 automobiliai: dvi sužalotas ir prispaustas moteris vadavo gelbėtojai
© DELFI / Julius Kalinskas

По предварительным данным, 4 марта около 19:40 тело погибшего (1958 г.р.) с огнестрельным ранением было обнаружено в жилом доме в Вилкавишкском районе. Рядом с телом был обнаружен и изъят пистолет CZ83 калибра 9 мм.

Есть подозрение, что мужчина нанес себе смертельные ранения.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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