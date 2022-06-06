В Вилкавишкском районе мужчину подозревают в убийстве собаки

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5 июля в полицию Вилкавишкского района поступило сообщение об убийстве собаки.
Сообщалось, что 4 июня, в 17.00 ч., в деревне Паяжеряй (Вилкавишкский район), на ул. Каштону, мужчина (1958 г.р.) жестоко обращался с собакой и убил ее.
Начато расследование
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