В Вилкавишкском районе бык убил человека

aA
Департамент полиции Литвы сообщает, что в Вилкавишкском районе произошла трагедия.
28 июня, в 23.30 ч., Вилкавишкском районе, в поле у деревни Жиргенай, бык нанес смертельные раны мужчине (1945 г.р.), который пытался загнать в загон, вырвавшихся из него быков.
Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Обстоятельства смерти выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы о решении Минска: нелегитимные руководители подобные решения не принимают (67)
Литовские политики в понедельник заявили, что не...
Какое жилье депутат парламента может арендовать в столице Литвы за 300 евро? (27)
Общежитие в Науяместисе, комната в Маркучай, Пилайте и...
Символ позора в Каунасе привлек внимание правительства США: это больше не может продолжаться (13)
Разоренное вандалами и до сих пор находящееся в...
Литовские пограничники в этом году задержали 600 нелегальных мигрантов (1)
В Швенченском и Варенском районах пограничники...