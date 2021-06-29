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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Вилкавишкском районе произошла трагедия.
В Вилкавишкском районе бык убил человека
© Corbis

28 июня, в 23.30 ч., Вилкавишкском районе, в поле у деревни Жиргенай, бык нанес смертельные раны мужчине (1945 г.р.), который пытался загнать в загон, вырвавшихся из него быков.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства смерти выясняет полиция.

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