По данным пожарных-спасателей, в кирпичном гараже, на ул. Бяржу, 26 сентября в 11.28 ч. прогремел взрыв - взорвался твердотопливный котел.
Сообщалось, что взрыв произошел в оборудованной в гараже котельной.
Взрывной волной выбило двери в котельной, от взрыва треснула внутренняя стена, выбило окно, стены покрылись копотью.
Двора, находившиеся в котле и рядом с ним, были залиты водой.
К счастью, люди не пострадали.
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