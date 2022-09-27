По данным пожарных-спасателей, в кирпичном гараже, на ул. Бяржу, 26 сентября в 11.28 ч. прогремел взрыв - взорвался твердотопливный котел.

Сообщалось, что взрыв произошел в оборудованной в гараже котельной.

Взрывной волной выбило двери в котельной, от взрыва треснула внутренняя стена, выбило окно, стены покрылись копотью.

Двора, находившиеся в котле и рядом с ним, были залиты водой.

К счастью, люди не пострадали.