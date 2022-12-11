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В Вилкавишкскую больницу с улицы привезли мальчика в коматозном состоянии.
Полиция информирует, что 10 декабря, в 20.10 ч. в Вилкавишкскую больницув состоянии комы привезли подростка (2007 г.р.).
Его нашли на ул. Неприклаусомибес (Вилкавишкес). Обстоятельства происшествия выясняются.
Подозревают, что подросток был избит.
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