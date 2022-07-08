Об убийстве в Вилкавишкисе, на ул Венибес, сообщили в 5.24 ч. В лесочке было обнаружено тело мужчины 1987 г.р.

Полиция не сомневалась, что мужчина был убит.

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что подозреваемый в убийстве задержан на два месяца. Пока в деле один подозреваемый - ему 14 лет. Больше ничего пока не сообщается.

Delfi напоминает, что в понедельник, в 21.30 ч., в Шяуляй, на ул. Гегужю, у контейнера нашли тело 15-летней, завернутое в ковер. На месте происшествия были задержаны четверо подозреваемых: несовершеннолетняя (2007 г.р.), молодой человек (2004 г.р.), молодой человек (1999 г.р.) молодой человек (2001 г.р.).