Об убийстве в Вилкавишкисе, на ул Венибес, сообщили в 5.24 ч. В лесочке было обнаружено тело мужчины 1987 г.р.
Полиция не сомневалась, что мужчина был убит.
Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что подозреваемый в убийстве задержан на два месяца. Пока в деле один подозреваемый - ему 14 лет. Больше ничего пока не сообщается.
Delfi напоминает, что в понедельник, в 21.30 ч., в Шяуляй, на ул. Гегужю, у контейнера нашли тело 15-летней, завернутое в ковер. На месте происшествия были задержаны четверо подозреваемых: несовершеннолетняя (2007 г.р.), молодой человек (2004 г.р.), молодой человек (1999 г.р.) молодой человек (2001 г.р.).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент подписал закон о признании Ландсбергиса руководителем Литвы
Президент Гитанас Науседа в четверг подписал закон о...
Экономист: цены в Литве растут, потому что жители охотно расстаются с деньгами
Инфляция в Литве перешагнула 20% барьер, по словам...
Аренда жилья в Литве не всем по карману, есть предложение ввести максимальные расценки
Аренда жилья в Литве все время дорожает. Согласно...
Отдыхающих у моря напугали полеты истребителей: кто и кого должен был информировать
Над Палангой летает самолет в сопровождении двух...
Эпидемиологическая карта Литвы окрашивается в черный цвет: в других зонах только три муниципалитета
За минувшие сутки в Литве было выявлено 719 новых случаев...