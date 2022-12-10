В Вевисе в поленнице обнаружили мумию человека

Полиция сообщает, что 9 декабря, в 11.40 ч. в Вевисе, в поленнице было обнаружено тело человека, которое превратилось в мумию.

Полиции сразу не удалось установить личность покойного, внешне невозможно было определить ни возраст, ни пол.

Ведется расследование.