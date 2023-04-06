По данным полиции, в 15.50 ч. позвонила женщина, которая информировала, что в Электренском муниципалитете, в Вевисе, в доме утонула ее 4-летняя дочь.

На месте происшествия выяснилось, что ребенка в ванной, возможно, утопила сама мать.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По сведениям Delfi, подозреваемая – женщина 1991 г.р. Девочка была единственным ребенком в семье.

Журналист Delfi Яунюс Матомнис сказал, что семья недавно купила дом, переехала в него. Молодая семья своими руками отремонтировала свое новое жилье. Мать ребенка не работала, находилась с девочкой дома, отец работает в управлении дорожной службы.