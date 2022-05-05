В Великобритании обнаружены тела супругов из Литвы, осиротели трое детей

Тела 33-леней Дианы Г. и 40-летнего Дейвидаса Г. были обнаружены 1 мая, после 16 ч. Поступило сообщение о раненых людях.

Полиция расследует происшествие, 5мая будут проведена судмедэкспертиза itv.com.

Представитель полиции Линкольншира Фил Викерс сказал, что пока рано говорит, что произошло, но после такой находки у общества был шок.

"Слифорд - безопасное место, – сказал он. – Это беспрецедентный инцидент. Соседи и жители знали семью, дружелюбно общались. Они хорошо себя чувствовали в здешнем обществе".

У супругов было трое детей, они жили в Англии несколько лет. Диана посещала школу боевых искусств Sleaford Fight Academy, где все хорошо к ней относились, любили ее. Женщина 1,5 года проработала в доме паллиативного ухода.

Викерс сказал, что расследование проходит нелегко.

"Полиция сталкивается с ужасными и травмирующими событиями, мы все еще потрясены, как и все остальные, то, что мы обнаружили в доме было тяжело видеть", – заметил он.

Полиция указала, что подозреваемых не ищет.