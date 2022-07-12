В Варенском районе в ДТП погиб мужчина

По номеру 112 около 12 ч. сообщили, что в Варенском районе, недалеко от деревни Гуджяй, столкнулись грузовик и легковушка.
Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала Delfi.lt, что в карете скорой помощи до дороге в больницу скончался водитель (1950 г.р.) VW Touran.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась и еще одному пострадавшему - он управлял грузовиком. Пока нет точных данных о его состоянии.
После ДТП от транспортных средств осталась лишь груда металла.
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