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12 июля в обед в Варенском районе легковой автомобиль врезался в грузовик. Один мужчина погиб. По предварительным данным, столкновение было лобовым.
В Варенском районе в ДТП погиб мужчина
© Alytaus apskr. VPK

По номеру 112 около 12 ч. сообщили, что в Варенском районе, недалеко от деревни Гуджяй, столкнулись грузовик и легковушка.

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала Delfi.lt, что в карете скорой помощи до дороге в больницу скончался водитель (1950 г.р.) VW Touran.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась и еще одному пострадавшему - он управлял грузовиком. Пока нет точных данных о его состоянии.

После ДТП от транспортных средств осталась лишь груда металла.

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