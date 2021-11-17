В Варенском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль с военными

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16 ноября, в 8.28 ч., в Варенском районе, в деревне Кабяляй, съехал с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes Benz, принадлежащий армии.
По данным полиции, пострадала водитель авто и ехавший с ней военный. Им назначено амбулаторное лечение.
Полиция начала расследование по 1 ч. 281 ст. УК ЛР (нарушение правил эксплуатации транспортных средств).
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