В Варенском районе перевернулся школьный микроавтобус, есть пострадавшие

ДТП произошло 16 июня, в 10.24 ч.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Водитель микроавтобуса был трезвым. Предполагается, что ДТП случилось, когда водитель отвлекся, посмотрев на навигатор.

Представитель ГКП Алитусского района Кристина Янулявичене сказала, что в микроавтобусе было 13 человек. В нем везли несовершеннолетних из Вильнюсской спецшколы. Четверых детей увезли в больницу Алитуса.