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30 августа, в 8.15 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Варенском районе, в деревне Барчай, на дороге Варена-Барчай с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW.
В Варенском районе перевернулся автомобиль BMW
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщалось, что могут быть пострадавшие.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением на повороте, BMW съехал с дороги и перевернулся.

К счастью, в ДТП не пострадал ни сам водитель, ни ехавшая с ним девушка.

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