aA
Департамент полиции информировал, что в Варенском районе на кладбище обнаружено тело молодого человека.
По предварительным данным, 2 января, в 18.30 ч., в Варенском районе, в деревне Дубичай, на ул. Пилякальнё, на территории кладбища, было обнаружено тело молодого человека (1992 г.р.) со следами порезов на лице.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего
Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а...
В столице Литвы – более 100 площадок для сбора елок
С 6 января вильнюсцы могут сдать праздничные елки в...
Завершено расследование в деле об убийстве 15-летней девушки в Шяуляе
3 января 2023 года прокуратура завершила расследование...