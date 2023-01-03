По предварительным данным, 2 января, в 18.30 ч., в Варенском районе, в деревне Дубичай, на ул. Пилякальнё, на территории кладбища, было обнаружено тело молодого человека (1992 г.р.) со следами порезов на лице.

Ведется расследование.