aA
Департамент полиции информировал, что в Варенском районе на кладбище обнаружено тело молодого человека.
Lapkričio 1-oji Rasų kapinėse
Lapkričio 1-oji Rasų kapinėse
© DELFI / Julius Kalinskas

По предварительным данным, 2 января, в 18.30 ч., в Варенском районе, в деревне Дубичай, на ул. Пилякальнё, на территории кладбища, было обнаружено тело молодого человека (1992 г.р.) со следами порезов на лице.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего

Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а...

Погода в Литве меняется: грядут перемены

Во вторник погоду в Литве обусловит юго-западная часть...

В столице Литвы – более 100 площадок для сбора елок

С 6 января вильнюсцы могут сдать праздничные елки в...

Завершено расследование в деле об убийстве 15-летней девушки в Шяуляе

3 января 2023 года прокуратура завершила расследование...