В Варенском районе микроавтобус наехал на лежавшего на дороге человека, пострадавший скончался

По предварительным данным, 30 ноября, в 19.43 ч., в Варенском районе, б деревне Науеи Валкининкай, на ул. Вильняус, автомобиль Mercedes Benz наехал на лежавшего на дороге мужчину (1972 г.р.), пострадавший скончался.

По данным полиции, несчастный попал под колеса на перекрестке ул. Вильняус и Вильтес. На него наехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с прицепом, которым управлял трезвый мужчина 1972 г.р.

Ведется расследование.

"Приносим соболезнования близким погибшего", - пишет полиция Алитусского района.