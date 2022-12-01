aA
В среду в Варенском районе произошло ДТП с трагическим исходом.
В Варенском районе микроавтобус наехал на лежавшего на дороге человека, пострадавший скончался
© Alytaus apskr. VPK

По предварительным данным, 30 ноября, в 19.43 ч., в Варенском районе, б деревне Науеи Валкининкай, на ул. Вильняус, автомобиль Mercedes Benz наехал на лежавшего на дороге мужчину (1972 г.р.), пострадавший скончался.

По данным полиции, несчастный попал под колеса на перекрестке ул. Вильняус и Вильтес. На него наехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с прицепом, которым управлял трезвый мужчина 1972 г.р.

Ведется расследование.

"Приносим соболезнования близким погибшего", - пишет полиция Алитусского района.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Чашка кофе в Литве подорожала больше, чем в других странах Европы: причины

В Литве наблюдается рост инфляции. Согласно данным...

"Еще в Минске мы понимали, что уезжаем навсегда". Легко ли врачу из Беларуси получить право на работу в Литве и Украине?

Про эмиграцию врачей из Беларуси и допуск к работе в...

Тимур Кобецкий Тимур Кобецкий Тимур Кобецкий

От Тракая до Стокгольма и обратно. Тимур Кобецкий о том, как караиму не закрыться от мира, но и не раствориться в нем

"Я чистокровный караим, без всяких примесей", – говорит...

В ближайшие дни в Литве усилятся морозы

В ближайшие дни в Литве воздух станет суше, усилятся...

Президент Литвы: больше внимания - подготовке педагогов других иностранных языков, русский - не приоритет

Обсуждая в публичном пространстве вопрос о том,...