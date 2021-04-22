Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), мигранты были задержаны недалеко от границы с Беларусью.

Они скрывались от пограничников во рву, у них не было документов удостоверения личности. Двое из них говорят по-английски.

В связи с незаконным пересечением границы начато досудебное расследование.