aA
В среду вечером литовские пограничники задержали в Варенском районе троих мигрантов, представившимся гражданами Йемена. Они подали прошение на получение убежища в Литве.
Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), мигранты были задержаны недалеко от границы с Беларусью.
Они скрывались от пограничников во рву, у них не было документов удостоверения личности. Двое из них говорят по-английски.
В связи с незаконным пересечением границы начато досудебное расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Поддельный" представитель Навального c "лицом" Волкова пытался провоцировать политиков стран Балтии поверили не все (1)
Убедительно выдававший себя за руководителя штаба...
Глава Минздрава Литвы: наступает время, когда коронавирус будем считать обычной болезнью, грядут перемены (50)
Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что Литва...
Правительство Литвы о "паспорте возможностей": осталось решить существенный вопрос (28)
В понедельник Минздрав и Министерство экономики и...
"Delfi Главное" с Владимиром Миловым: обращение Путина, протесты в России, БелАЭС под боком Литвы, "заговор" против Лукашенко (58)
C cоратником российского оппозиционера Алексея...
Сектор кафе и ресторанов в Литве оживает, но открываются не все (4)
В центре Каунаса рядом с кафе и ресторанами на улице...