В Варенском районе автомобиль Ford столкнулся с лосем, пострадал ребенок

Полиция информировала, что в 7.30 ч. в Варенском районе, на дороге Варена-Матуизос-Валкининкай, автомобиль Ford Galaxy, которым управлял молодой человек (1994 г.р.), ехавший со стороны деревни Матуизос, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.
После столкновения автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП пострадал водитель и малолетний пассажир (2020 г.р.).
После осмотра врачей и мужчину и мальчика выпустили из больницы.
Животное не выжило.
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